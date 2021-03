Manchester United, due giocatori in dubbio per il Milan (Di martedì 9 marzo 2021) Manchester United-Milan: Ole Gunnar Solskjær, tecnico dei Red Devils, deve fare i conti con alcuni infortuni rimediati nella sfida al City Giovedì il Milan affronterà il Manchester United nel match valido per gli ottavi di andata di Europa League. Solskjær, tecnico dei Red Devils, deve fare i conti con alcuni infortunati. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan VAI SU MilanNEWS24 Come riporta l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, dopo la partita contro il Manchester City, in cui Martial e compagni hanno speso molte energie, si sono arresi ai box Rashford (slogatura severa) e Shaw, uscito malconcio. Out anche Pogba, in dubbio Cavani. Unica certezza Bruno Fernandes. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 marzo 2021): Ole Gunnar Solskjær, tecnico dei Red Devils, deve fare i conti con alcuni infortuni rimediati nella sfida al City Giovedì ilaffronterà ilnel match valido per gli ottavi di andata di Europa League. Solskjær, tecnico dei Red Devils, deve fare i conti con alcuni infortunati. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 Come riporta l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, dopo la partita contro ilCity, in cui Martial e compagni hanno speso molte energie, si sono arresi ai box Rashford (slogatura severa) e Shaw, uscito malconcio. Out anche Pogba, inCavani. Unica certezza Bruno Fernandes. Leggi su Calcionews24.com

