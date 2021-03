L’Rt ci salva ancora, Toscana arancione fino al 21 marzo. Zone rosse: 3 province a rischio (Di martedì 9 marzo 2021) Lo studio di una fondazione di Bill Gates ipotizza per oggi (martedì 9) il picco di contagi, mentre la vetta dei decessi sarà il 2 aprile Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 9 marzo 2021) Lo studio di una fondazione di Bill Gates ipotizza per oggi (martedì 9) il picco di contagi, mentre la vetta dei decessi sarà il 2 aprile

Advertising

Isabell86356282 : RT @5stecche: Alexey Navalny,avvocato44enne,attivista contro la corruzione,principale opposit/di putin,l'avvelenatore che ha tentato di sba… - gselvaggia : RT @GabrieleIuvina1: Lo statalismo italico ha dimostrato che di fronte ad una crisi grave, come quella attuale, il suo sistema va in tilt a… - MaurilioVitto : RT @AlbertoLetizia2: La rivolta social per il finale di #Montalbano mi ricorda l'episodio 'Che cosa sono le nuvole?' diretto da #Pasolini,… - gianluigidellac : RT @AlbertoLetizia2: La rivolta social per il finale di #Montalbano mi ricorda l'episodio 'Che cosa sono le nuvole?' diretto da #Pasolini,… - Giovannaconfal6 : RT @AlbertoLetizia2: La rivolta social per il finale di #Montalbano mi ricorda l'episodio 'Che cosa sono le nuvole?' diretto da #Pasolini,… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Rt salva Covid, tutta Regione Lombardia in zona arancione rafforzata; scopri cosa cambia 7giorni