Liverpool in crisi, i proprietari americani accusati di “papponismo” (Di martedì 9 marzo 2021) Jurgen Klopp ha il pieno sostegno dei proprietari americani del Liverpool. E’ il punto messo nero su bianco dal Fenway Sports Group, la società madre che possiede i Reds (e svariate altre cose, tipo i Boston Red Sox, gloriosa franchigia del baseball USA), per dare solidità ad una squadra in crisi totale, con un record di sei sconfitte interne consecutive. Ma proprio loro, i proprietari, sono accusati di… “papponismo”. Un neologismo intraducibile in Inghilterra, ma il senso è esattamente quello: secondo il Telegraph gli viene imputata la campagna acquisti deficitaria, al netto di infortuni molto pesanti che avrebbero eroso le solidissime basi difensive di quella che era la migliore squadra d’Europa. I proprietari del Liverpool vedono ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 marzo 2021) Jurgen Klopp ha il pieno sostegno deidel. E’ il punto messo nero su bianco dal Fenway Sports Group, la società madre che possiede i Reds (e svariate altre cose, tipo i Boston Red Sox, gloriosa franchigia del baseball USA), per dare solidità ad una squadra intotale, con un record di sei sconfitte interne consecutive. Ma proprio loro, i, sonodi… “”. Un neologismo intraducibile in Inghilterra, ma il senso è esattamente quello: secondo il Telegraph gli viene imputata la campagna acquisti deficitaria, al netto di infortuni molto pesanti che avrebbero eroso le solidissime basi difensive di quella che era la migliore squadra d’Europa. Idelvedono ...

