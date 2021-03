Lazio, controlli medici per Akpa Akpro: la situazione (Di martedì 9 marzo 2021) Il centrocampista della Lazio Akpa Akpro si è recato nel pomeriggio in clinica Paideia per sottoporsi a dei controlli medici La Lazio riparte dopo la sconfitta contro la Juventus e comincia a pensare al match contro il Crotone di venerdì. Il tecnico Simone Inzaghi potrebbe ritrovare Stefan Radu sul centrosinistra della difesa, ma deve ancora rinunciare a Luiz Felipe. Intanto Akpa Akpro si è recato nel pomeriggio presso la clinica Paideia per dei controlli medici non ancora precisati. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 marzo 2021) Il centrocampista dellasi è recato nel pomeriggio in clinica Paideia per sottoporsi a deiLariparte dopo la sconfitta contro la Juventus e comincia a pensare al match contro il Crotone di venerdì. Il tecnico Simone Inzaghi potrebbe ritrovare Stefan Radu sul centrosinistra della difesa, ma deve ancora rinunciare a Luiz Felipe. Intantosi è recato nel pomeriggio presso la clinica Paideia per deinon ancora precisati. Leggi su Calcionews24.com

