Kia rinasce nel 2021 con un nuovo logo | un nuovo design | e un nuovo slogan

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Il presidente della casa coreana, Ho Sung Song, in occasione del Ceo Investor Day, tenutosi a Seoul, ha elencato i progetti, le aspirazioni e il futuro dell’azienda, partendo dall’immagine. “, ci stiamo trasformando in un brand che vuole essere di ispirazione, proponendo inedite soluzioni ed esperienze di mobilità. La trasformazione di Kia condurrà l’azienda verso un portafoglio di attività più ampio per ridefinire l’intero ecosistema della mobilità, partendo con la fondamentale transizione dai motori a combustione interna (ICE) verso l’elettrificazione. La rinnovata strategia del Plan S poggia quindi su tre fondamenta solide: la progressiva implementazione di nuovi modelli elettrici (EV); rafforzamento del business purpose-built vehicle (PBV); espansione dei servizi legati alla mobilità del prossimo futuro”. Entro il 2030 i veicoli a propulsione ...