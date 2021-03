Il ‘femminismo corporativo’ per me è un’ipocrisia | bisognerebbe tornare alla vecchia combattività collettiva

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 marzo 2021) Posso dire che considero l’idea burocratica delle “quote rosa” un’offesa per le donne? Che festeggiare con tanto di mimose l’8 marzo la “giornata delle donne” è soltanto una spudorata ipocrisia? Che trovo altamente irritante il modo corporativo con cui la donna in carriera Lilli Gruber pensa di promuovere il principio della parità di genere? Tutte ritualità per salvarsi l’anima (e prenotare un posticino nel paradiso del politicamente corretto), sapendo benissimo che ci troviamo nel bel mezzo di una restaurazione del dominio patriarcale; iniziata nel preciso istante in cui si esauriva la capacità di lotta del movimento delle donne, sviato dalle mistificazioni ideologiche egemoni a partire dagli anni Settanta. Quando ladell’altra metà del cielo venne disarticolata con la seduttività mendace delle promesse di carriera e successo a ...