(Di martedì 9 marzo 2021)svela oggi gli appuntamenti che, nell'ambito del programma Le Voci Per Larealizzato MR Digital, la vedranno in prima fila durante la prossima edizione di Fiera, l'evento in cui docenti, educatori ed esperti del settore hanno la possibilità di confrontarsi e condividere idee sul futuro. Organizzata da Firenze Fiera e con il coordinamento scientifico di INDIRE,ospiterà cinque panel organizzati dall'Associazione, momentiadsu alcune tematiche oggi più che mai di grande attualità. Il primo appuntamento in programma è il panel dal titolo "Conoscere i videogiochi: guida ad unin continua evoluzione", durante il quale ...

Advertising

zazoomblog : IIDEA protagonista a Didacta 2021 con una serie di approfondimenti dedicati al mondo della scuola - #IIDEA… - Eurogamer_it : #IIDEA protagonista a #Didacta2021: ecco tutti i dettagli. -

Ultime Notizie dalla rete : IIDEA protagonista

ilVideogioco.com

, l'associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia, ha annunciato che l'ex ... storico capitano della Juventus e campione del mondo, Alessandro Del Piero è ildi ...... ha commentato Federico Brambilla, Vicepresidente die rappresentante dei soci esport dell'... Il team esport, già sponsorizzato dal celebre marchio, è statodi Adidas Gaming Hub ...IIDEA svela oggi gli appuntamenti che, nell'ambito del programma Le Voci Per La Scuola realizzato MR Digital, la vedranno in prima fila durante la prossima edizione di Fiera Didacta 2021, l'evento in ...L'Inter continua a vincere in Serie A: superata anche l'Atalanta grazie al gol di Skrinair. Sul fronte calciomercato possibili cessioni ...