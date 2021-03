Haas VF-21: Mick Schumacher alla guida della monoposto (Di martedì 9 marzo 2021) La nuova monoposto Haas VF-21 sarà guidata da Mick Schumacher in questa nuova stagione di Formula 1. Ma verrà presentata nel fine settimana. Si vocifera che sia una monoposto vincente e che saprà sorprendere gli appassionati di questo sport emozionante. Il figlio di Schumacher potrà dimostrare così tutto il suo talento. Haas 2021: presentata la VF-21 Haas VF-21: quando verrà svelata la monoposto? Il team Americano ha ufficializzato che presenterà la nuova monoposto in pit lane venerdì alle 8,30 prima che inizino i test collettivi a Sakhir. il Campione di Formula 2 Mick Schumacher sarà il pilota chiamato a portare la macchina in pista in mattinata e poi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 9 marzo 2021) La nuovaVF-21 saràta dain questa nuova stagione di Formula 1. Ma verrà presentata nel fine settimana. Si vocifera che sia unavincente e che saprà sorprendere gli appassionati di questo sport emozionante. Il figlio dipotrà dimostrare così tutto il suo talento.2021: presentata la VF-21VF-21: quando verrà svelata la? Il team Americano ha ufficializzato che presenterà la nuovain pit lane venerdì alle 8,30 prima che inizino i test collettivi a Sakhir. il Campione di Formula 2sarà il pilota chiamato a portare la macchina in pista in mattinata e poi ...

