Germania - Lidl rilancia il noleggio al supermercato

(Di martedì 9 marzo 2021) Due anni dopo il successo delindi ben 1.000 Fiat 500, andate esaurite in un amen grazie anche a un canone di appena 89 euro al mese,da inizio mese ha iniziato a proporre nei suoi punti vendita inanche la Kia Stonic. In collaborazione con la piattaforma di leasing Vehiculum e la società diSixt Leasing di recente acquisita proprio da Kia la crossover coreana viene offerta con contratti della durata di 24, 36 e 48 mesi, con canoni mensili rispettivamente di 135, 150 e 170 euro. Nelle tariffe sono inclusi 10.000 chilometri di percorrenza all'anno e la consegna gratuita nelle principali città, dalla capitale Berlino a Monaco di Baviera e Francoforte (si paga un surplus per la consegna in altre città a partire da 8,05 euro al mese), con tempi di consegna ...

