Garavaglia | Aperture per Pasqua? Puntiamo all' estate

"In questo momento bisogna essere molto, molto cauti". Lo dice il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, in merito alle riAperture per il periodo Pasquale. Lo fa salendo a bordo della Grandiosa, la nave della Msc ripartita lo scorso agosto con un protocollo di sicurezza, che prevede tamponi e sanificazioni continue a bordo, e ancorata al porto di Civitavecchia con quasi 2000 passeggeri a bordo in attesa di riprendere i suoi viaggi settimanali. Soprattutto, lanciando un messaggio di speranza: "In estate il virus è meno aggressivo. È chiaro che avremo un turismo di prossimità, Italia su Italia. C'è una forte accelerazione sui vaccini in questo momento e, se le cose andranno nel verso giusto, speriamo dopo l'estate di metterci alla spalle questo maledetto virus". "Non sono mai andato in crociera, ma ...

