Franco Acosta, trovato morto in un torrente il 25enne giocatore uruguaiano, ex attaccante del Villarreal (Di martedì 9 marzo 2021) È stato ritrovato morto l’ex attaccante del Villarreal Franco Acosta. Il calciatore, uruguaiano di 25 anni, ex giocatore del Villarreal nella Liga, è stato trovato morto in un torrente a Pando, suo paese d’origine, due giorni dopo essere scomparso. Il fratello del calciatore aveva denunciato la sua scomparsa sabato, dopo che i due avevano cercato di attraversare a nuoto un torrente vicino a Canenoles. Dopo giorni di intense ricerche il suo corpo è stato trovato dalle autorità locali. Acosta aveva giocato tre stagioni in Spagna tra Villarreal e Racing Santander prima di tornare in Uruguay per giocare nell’Atenas, club ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) È stato ril’exdel. Il calciatore,di 25 anni, exdelnella Liga, è statoin una Pando, suo paese d’origine, due giorni dopo essere scomparso. Il fratello del calciatore aveva denunciato la sua scomparsa sabato, dopo che i due avevano cercato di attraversare a nuoto unvicino a Canenoles. Dopo giorni di intense ricerche il suo corpo è statodalle autorità locali.aveva giocato tre stagioni in Spagna trae Racing Santander prima di tornare in Uruguay per giocare nell’Atenas, club ...

Advertising

DiMarzio : Lutto nel mondo del calcio: #Acosta muore a 25 anni - Corriere : Tragedia Uruguay: l'ex Villareal Franco Acosta trovato morto in un torrente: aveva 25 anni - Corriere : Tragedia Uruguay: l'ex Villarreal Acosta trovato morto in un torrente: aveva 25 anni - fattoquotidiano : Franco Acosta, trovato morto in un torrente il 25enne giocatore uruguaiano, ex attaccante del Villarreal - AndFranchini : Calcio sotto shock, è morto Franco Acosta: aveva 25 anni -