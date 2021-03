Frana in Costiera Amalfitana | messo in sicurezza il costone

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAmalfi (Na) – E’ trascorso poco più di un mese da quel 2 febbraio quando è giunta la notizia di una delle strade più panoramiche e suggestive d’Italia: la statale 163 che collega Amalfi agli altri comuni dell’omonima. C’è una buona notizia: sono stati completati i lavori di messa indel. Lo rende noto il sindaco di Amalfi, Daniele Milano. Con la messa indel fronte di, potrà ora essere aperto il cantiere di Anas per la ricostruzione del tratto della Strada statale 163. Laha infatti travolto la sede stradale sottostante, al km 23,700 della Ss 163, fino a raggiungere il lungomare. Dal 2 febbraio il tratto in questione è chiuso al traffico, con pesanti ripercussioni sulla viabilità in ...