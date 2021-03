Ex Milan, Piatek: “Persi la pazienza dopo l’arrivo di Ibrahimovic” | News (Di martedì 9 marzo 2021) Le ultime notizie sul Milan. Krysztof Piatek, ex attaccante del Milan, ha parlato del suo addio ai rossoneri: ecco le parole del 'pistolero' Ex Milan, Piatek: “Persi la pazienza dopo l’arrivo di Ibrahimovic” News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 9 marzo 2021) Le ultime notizie sul. Krysztof, ex attaccante del, ha parlato del suo addio ai rossoneri: ecco le parole del 'pistolero' Ex: “ladiPianeta

Advertising

ItaSportPress : La rivelazione di Piatek: 'Ho lasciato il Milan per Ibrahimovic' - - PianetaMilan : Ex @acmilan , @pjona9official : 'Persi la pazienza dopo l'arrivo di @Ibra_official ' | News - LonigroMarco : #Piatek torna a parlare dell'addio al #Milan - Pall_Gonfiato : #Milan, #Piatek attacca: 'Ho perso la pazienza, via per colpa di #Ibra' - pingioriroberto : RT @TuttoMercatoWeb: Piatek: 'Decisi l'addio al Milan dopo l'arrivo di Ibra. Col suo arrivo non ho più giocato' -