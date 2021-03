Evil Dead 4: Bruce Campbell svela quando inizieranno le riprese (Di martedì 9 marzo 2021) Le riprese di Evil Dead 4, come rivelato dall'attore Bruce Campbell, inizieranno nei prossimi mesi in Nuova Zelanda. Le riprese di Evil Dead 4 inizieranno nei prossimi mesi in Nuova Zelanda, come confermato dall'attore e produttore Bruce Campbell. L'inizio della produzione di Evil Dead Rise, il nuovo capitolo della saga horror iniziata negli anni '80, sembra infatti sia imminente. Bruce Campbell, intervistato da Knox News, ha spiegato: "Il progetto è di girare il prossimo film di La casa in Nuova Zelanda, tra qualche mese". L'interprete di Ash ha inoltre svelato qualche nuovo dettaglio del progetto: "La ... Leggi su movieplayer (Di martedì 9 marzo 2021) Ledi4, come rivelato dall'attorenei prossimi mesi in Nuova Zelanda. Ledinei prossimi mesi in Nuova Zelanda, come confermato dall'attore e produttore. L'inizio della produzione diRise, il nuovo capitolo della saga horror iniziata negli anni '80, sembra infatti sia imminente., intervistato da Knox News, ha spiegato: "Il progetto è di girare il prossimo film di La casa in Nuova Zelanda, tra qualche mese". L'interprete di Ash ha inoltreto qualche nuovo dettaglio del progetto: "La ...

