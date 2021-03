Enzo Gragnaniello e Loredana Berté nel nome della sorella Mia Martini (Di martedì 9 marzo 2021) L’amicizia tra Mia Martini ed Enzo Gragnaniello è nata con una pasta e fagioli ai Quartieri Spagnoli. Enzo sarà ospite dello speciale Rai1 sulla Bertè, ha dichiarato più volte di come a partire da una pasta e fagioli con frutti di mare, sia nata la fiducia e la collaborazione artistica con Mia Martini. Mia Martini e la relazione con Enzo Gragnaniello, la verità nello speciale su Rai1 (Screenshot)Quando nel 1985, la cantante andò a casa di Enzo, l’uomo le preparò una pasta e fagioli con frutti di mare, da lì Mia cominciò a ridere. I napoletani, da sempre hanno avuto l’abilità di sdrammatizzare tutte le situazione, la cantante si innamorò proprio di questo lato. Le mal dicerie sul conto di Mia Martini ... Leggi su ck12 (Di martedì 9 marzo 2021) L’amicizia tra Miaedè nata con una pasta e fagioli ai Quartieri Spagnoli.sarà ospite dello speciale Rai1 sulla Bertè, ha dichiarato più volte di come a partire da una pasta e fagioli con frutti di mare, sia nata la fiducia e la collaborazione artistica con Mia. Miae la relazione con, la verità nello speciale su Rai1 (Screenshot)Quando nel 1985, la cantante andò a casa di, l’uomo le preparò una pasta e fagioli con frutti di mare, da lì Mia cominciò a ridere. I napoletani, da sempre hanno avuto l’abilità di sdrammatizzare tutte le situazione, la cantante si innamorò proprio di questo lato. Le mal dicerie sul conto di Mia...

