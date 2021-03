“Enorme disappunto per il blocco dei vaccini”. L’Australia ci ripensa e attacca l’Italia (Di martedì 9 marzo 2021) Canberra, 9 mar – “Enorme disappunto, incredibile delusione“: L’Australia ci ripensa e attacca l’Italia per il blocco dei vaccini AstraZeneca. Il ministro del Commercio australiano, Dan Tehan, in un’intervista alla Abc, parla di “incredibile delusione” per la decisione dell’Italia di bloccare l’esportazione di 250 mila dosi del vaccino anti-Covid di AstraZeneca dirette verso L’Australia. Ma soprattutto Tehan teme che, alla luce del sostegno della Commissione Ue per la decisione di Roma, simili casi siano destinati a ripetersi. Ecco perché il ministro annuncia la volontà di costruire una “coalizione di Paesi” che prema sull’Unione europea perché non interferisca sulle consegne di vaccini rivolte ad ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 9 marzo 2021) Canberra, 9 mar – “, incredibile delusione“:ciper ildeiAstraZeneca. Il ministro del Commercio australiano, Dan Tehan, in un’intervista alla Abc, parla di “incredibile delusione” per la decisione deldi bloccare l’esportazione di 250 mila dosi del vaccino anti-Covid di AstraZeneca dirette verso. Ma soprattutto Tehan teme che, alla luce del sostegno della Commissione Ue per la decisione di Roma, simili casi siano destinati a ripetersi. Ecco perché il ministro annuncia la volontà di costruire una “coalizione di Paesi” che prema sull’Unione europea perché non interferisca sulle consegne dirivolte ad ...

