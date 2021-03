Elodie furiosa per la notizia: “Frustrati! Fatevi i c**zi vostri” – VIDEO (Di martedì 9 marzo 2021) Elodie sbotta sui social: clamoroso sfogo della cantante su Instagram. Ecco cosa l’ha fatta infuriare. Furia Elodie sui social: tutta colpa della cattiveria dilagante e gratuita che caratterizza purtroppo la rete. Reduce dalla serata mozzafiato a Sanremo dove ha conquistato tutti per look mozzafiato e prestazione, la cantante romana quest’oggi ha sbottato e non poco L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 9 marzo 2021)sbotta sui social: clamoroso sfogo della cantante su Instagram. Ecco cosa l’ha fatta infuriare. Furiasui social: tutta colpa della cattiveria dilagante e gratuita che caratterizza purtroppo la rete. Reduce dalla serata mozzafiato a Sanremo dove ha conquistato tutti per look mozzafiato e prestazione, la cantante romana quest’oggi ha sbottato e non poco L'articolo proviene da Inews.it.

Monna_Lisa_Bean : @marieta99044909 Non fidarti di quel che LEGGI ma di quel che VEDI/SENTI Quando viene trascritto qualcosa si alter… - kkappa_chan : la base di crazy in love x soldi PEDIFIDIEKSKSJAOAK ELODIE PAZZA FURIOSA #Sanremo2021 - fleursparadise : no scusate letteralmente furiosa siamo le undici passate e ad elodie non hanno praticamente lasciato fare nulla io… -