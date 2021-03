Detto Fatto, scherzo a Bianca Guaccero che reagisce così: “Smettetela” (Di martedì 9 marzo 2021) E’ successo oggi pomeriggio in diretta a Detto Fatto. La conduttrice Bianca Guaccero è stata vittima di uno scherzo e ha reagito così Sempre bella, solare e sorridente ma anche… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 9 marzo 2021) E’ successo oggi pomeriggio in diretta a. La conduttriceè stata vittima di unoe ha reagitoSempre bella, solare e sorridente ma anche… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

trash_italiano : Bugo ha detto che non vuole si parli della storia del 'dov'è Bugo?'. Bene, allora parliamo del fatto che il suo pos… - MetaErmal : @GnocatoSilvia A me stesso. Non mi vedevo più. E mi sono detto che mi voglio bene nonostante tutti i miei difetti. Mi ha fatto stare meglio - rtl1025 : #Fiorello: ''Ho fatto due battutine su #Zingaretti e lui si è dimesso! Ma si può essere così suscettibili?! Ha dett… - memysel16901766 : RT @96H4D1D: quando ho fatto coming out mamma mi ha 'aggredito'urlandomi contro,mentre papà non ha detto nulla e quando mi sono messo sul d… - Caterin45102870 : @frasimaidette Indipendentemente dalla ship, da cosa sia stato detto o fatto, il livello di insulti raggiunto è, in… -