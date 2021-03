Crisanti | «Improponibile lockdown che poi si ripropone E non basta»

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 9 marzo 2021) C'è un pò l'aria datotale in Italia. Un anno dopo il primo. Anche se l'ipotesi più probabile è una soluzione frutto di una mediazione tra esigenze epidemiologiche e necessità socio-economiche. Indiscrezioni ormai insistenti parlano di una possibile super zona rossa nel fine settimana e un coprifuoco anticipato. Si attende di capire se le decisioni del governo confermeranno la prospettiva di nuove limitazioni e chiusure che, magari per un periodo limitato di tempo, possano riportare sotto controllo la diffusione del contagio e nel mentre si possa accelerare sul fronte vaccini. Due questioni che, sul piano epidemiologico, non sono slegate. Ne ha parlato il professor Andreadell'Università di Padova, ai microfoni della trasmissione Rai Agorà. Restrizioni Covid,spiega chi detta l'agenda Il virologo ...