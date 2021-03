Covid, nelle scuole bergamasche 222 positivi e 113 classi in quarantena (Di martedì 9 marzo 2021) Dai 78 contagi della settimana che va dal 15 al 21 febbraio sai 212 del 21-28 febbraio, fino ai 222 della settimana che dall’1 va al 7 marzo. Aumentano i casi di Covid-19 nelle scuole bergamasche, dove dall’inizio del mese al giorno 7 sono 113 le classi in quarantena (erano 119 nella settimana precedente). Come anticipato i nuovi positivi sono 222, a fronte di 2.619 tamponi effettuati su studenti, docenti e personale scolastico. La scorsa settimana i casi erano 212, su un totale di 2.238 test. Lo rende noto Ats Bergamo, nel consueto monitoraggio settimanale. Da inizio anno scolastico, fa sapere l’Agenzia di Tutela della Salute, sono 40.204 i test effettuati negli istituti scolastici della provincia. Leggi su bergamonews (Di martedì 9 marzo 2021) Dai 78 contagi della settimana che va dal 15 al 21 febbraio sai 212 del 21-28 febbraio, fino ai 222 della settimana che dall’1 va al 7 marzo. Aumentano i casi di-19, dove dall’inizio del mese al giorno 7 sono 113 lein(erano 119 nella settimana precedente). Come anticipato i nuovisono 222, a fronte di 2.619 tamponi effettuati su studenti, docenti e personale scolastico. La scorsa settimana i casi erano 212, su un totale di 2.238 test. Lo rende noto Ats Bergamo, nel consueto monitoraggio settimanale. Da inizio anno scolastico, fa sapere l’Agenzia di Tutela della Salute, sono 40.204 i test effettuati negli istituti scolastici della provincia.

