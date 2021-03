Covid, negli Stati Uniti niente mascherina né distanziamento sociale per i vaccinati (Di martedì 9 marzo 2021) niente più mascherine o distanziamento sociale per i vaccinati contro il Covid. Svolta negli Stati Uniti, dove la campagna vaccinale procede a pieno regime e secondo alcuni analisti porterà il Paese già in primavera fuori dalle secche della pandemia e dell'impatto economico delle restrizioni. Il resto lo faranno i farmaci. Le vaccinazioni negli Stati Uniti I progressi si vedono anche nei numeri formidabili delle vaccinazioni: più di 2 milioni in un solo giorno il 5 marzo; un quarto della popolazione che ha già ricevuto almeno una dose di vaccino. Del resto il must del presidente Joe Biden è vaccinare e ancora vaccinare fin dal primo giorno alla Casa Bianca. E i Centers for Disease Control – agenzia ... Leggi su gqitalia (Di martedì 9 marzo 2021)più mascherine oper icontro il. Svolta, dove la campagna vaccinale procede a pieno regime e secondo alcuni analisti porterà il Paese già in primavera fuori dalle secche della pandemia e dell'impatto economico delle restrizioni. Il resto lo faranno i farmaci. Le vaccinazioniI progressi si vedono anche nei numeri formidabili delle vaccinazioni: più di 2 milioni in un solo giorno il 5 marzo; un quarto della popolazione che ha già ricevuto almeno una dose di vaccino. Del resto il must del presidente Joe Biden è vaccinare e ancora vaccinare fin dal primo giorno alla Casa Bianca. E i Centers for Disease Control – agenzia ...

