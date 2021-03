(Di martedì 9 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergiosi è sottoposto stamani all’Istituto, a Roma, alla vaccinazione anti-. Secondo quanto si apprende, al capo dello Stato, che compirà 80 anni il prossimo 23 luglio, è stata inoculata una dose di Moderna, come per tutti gli altri della sua età.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Quirinale : #8marzo, #Mattarella: La diffusione del Covid-19, come sempre accade nei periodi difficili, ha colpito maggiormente… - HuffPostItalia : Covid, Mattarella domani si vaccinerà allo Spallanzani - robertapinotti : Il Presidente #Mattarella aveva dichiarato che si sarebbe vaccinato contro il #Covid dopo le categorie più a rischi… - blogsicilia : #notizie #sicilia Covid, Mattarella si è vaccinato allo Spallanzani - - EmilianoElia72 : RT @MatteoRichetti: Il Presidente #Mattarella si è appena vaccinato contro il #Covid. L’ha fatto, come aveva annunciato, dopo le categorie… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Mattarella

Il presidente della Repubblica, Sergio, si è sottoposto questa mattina alla vaccinazione anti -all'Istituto Spallanzani. Al capo dello Stato, a quanto si apprende, è stata somministrata una dose di vaccino Moderna, come ...Il capo dello Stato ha ricevuto nell'Istituto romano una dose di Moderna. Dopo essere stato vaccinato, ha atteso 15 minuti prima di lasciare l'ospedale. Nella Capitale è in corso la campagna di ...Anche il Presidente Sergio Mattarella (79 anni), essendo in corso a Roma la campagna di vaccinazione per coloro che sono nati negli anni 1941 e precedenti, si è sottoposto questa ...Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è vaccinato questa mattina all'Inmi Spallanzani di Roma. Il capo dello Stato era arrivato in ospedale pochi minuti prima di mezzogiorno, l'ora previ ...