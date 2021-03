Covid, Galli: “Con un virus di questo tipo le varianti sono prevedibili” (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA – “Le varianti non erano prevedibili? Con un gruppo di diversi colleghi, che tiene insieme 74 centri diversi, lavoriamo dall’anno scorso sulla filogenesi del virus: le varianti sono un fenomeno atteso per un virus come questo. Posso comprendere che un politico non possa conoscere come funziona ma se avesse letto qualcosa di più non avrebbe detto che le varianti sono imprevedibili”. Queste le parole di Massimo Galli, infettivologo e direttore di malattie infettive del sacco di Milano, ospite a ‘L’aria che tira‘ su La7, rispondendo alle dichiarazioni del ministro degli esteri Di Maio, che ha parlato di imprevedibilità del virus. Leggi su dire (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA – “Le varianti non erano prevedibili? Con un gruppo di diversi colleghi, che tiene insieme 74 centri diversi, lavoriamo dall’anno scorso sulla filogenesi del virus: le varianti sono un fenomeno atteso per un virus come questo. Posso comprendere che un politico non possa conoscere come funziona ma se avesse letto qualcosa di più non avrebbe detto che le varianti sono imprevedibili”. Queste le parole di Massimo Galli, infettivologo e direttore di malattie infettive del sacco di Milano, ospite a ‘L’aria che tira‘ su La7, rispondendo alle dichiarazioni del ministro degli esteri Di Maio, che ha parlato di imprevedibilità del virus.

