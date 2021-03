Covid, ecco il treno sanitario: così i pazienti di terapia intensiva potranno essere trasferiti per alleggerire gli ospedali – Video (Di martedì 9 marzo 2021) Otto carrozze equipaggiate per un massimo di 21 malati. È stato inaugurato lunedì il nuovo treno sanitario che potrà circolare in Italia e in tutta Europa e che servirà per il trasferimento celere e organizzato di pazienti, non solo Covid, da una struttura ospedaliera all’altra. Il progetto è stato realizzato dal Gruppo FS Italian in collaborazione con Dipartimento della Protezione Civile, Regione Lazio, Croce Rossa Italiana e Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia (AREU). Il convoglio sarà dotato di personale sanitario dedicato su carrozze equipaggiate con specifiche attrezzature mediche e potrà essere messo a disposizione per la gestione di emergenze nazionali o internazionali. Il treno verrà utilizzato per il trasporto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Otto carrozze equipaggiate per un massimo di 21 malati. È stato inaugurato lunedì il nuovoche potrà circolare in Italia e in tutta Europa e che servirà per il trasferimento celere e organizzato di, non solo, da una strutturaera all’altra. Il progetto è stato realizzato dal Gruppo FS Italian in collaborazione con Dipartimento della Protezione Civile, Regione Lazio, Croce Rossa Italiana e Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia (AREU). Il convoglio sarà dotato di personalededicato su carrozze equipaggiate con specifiche attrezzature mediche e potràmesso a disposizione per la gestione di emergenze nazionali o internazionali. Ilverrà utilizzato per il trasporto ...

