Covid Calabria | oggi 149 contagi | bollettino 9 marzo | dati

(Di martedì 9 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 149 i nuovidi Coronavirus insecondo ildi, 9. Si registrano altri 3 morti nelle ultime 24 ore. Inadsono stati sottoposti a test 570.477 soggetti per un totale di tamponi eseguiti di 605.274. Le persone risultate positive al19 sono in tutto 39.608. Idifanno inoltre registrare 3 pazienti in più in terapia intensiva e altri 161 guariti/dimessi. I casi confermatisono così distribuiti sul territorio: Cosenza 22, Catanzaro 9, Crotone 52, Vibo Valentia 11, Reggio55.

Lo ha reso noto l'avvocato Paolo Perrone che ha presentato il ricorso. In Calabria scuole aperte. Il Tar ha deciso: in Calabria scuole aperte. Il Tar, che ha fissato l'udienza di merito per il 14 ...