Coronavirus in Toscana, mille nuovi positivi: ricoveri ancora in crescita (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sono 1.001 i positivi in più rispetto a ieri (963 confermati con tampone molecolare e 38 da test rapido antigenico). Dall'inizio dell'epidemia in Toscana sono 166.452 i casi di positività al ...

