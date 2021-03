Ciclismo, Giro di Sicilia 2021: corsa spostata a settembre? Tante corse italiane in cerca di una data (Di martedì 9 marzo 2021) Il tempo stringe per il Giro di Sicilia 2021, che quasi sicuramente non prenderà il via il 31 marzo, ma negli ultimi giorni si stanno susseguendo voci un possibile slittamento della competizione in autunno, per non cancellarla definitivamente dal calendario. Trovare spazio, come riporta il sito cyclingpro.net, non è però semplice, e sembra che prima di settembre non ci siano date disponibili, con la corsa a tappe che dovrebbe rientrare nel periodo del trittico d’autunno, in un periodo denso di gare nel Bel Paese. Sono in cerca di definizione infatti anche il Giro di Sardegna, la Veneto Classic voluta da Filippo Pozzato e quelle organizzate da GS Emilia, ovvero Giro dell’Emilia, GP Beghelli e Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Un nodo molto ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021) Il tempo stringe per ildi, che quasi sicuramente non prenderà il via il 31 marzo, ma negli ultimi giorni si stanno susseguendo voci un possibile slittamento della competizione in autunno, per non cancellarla definitivamente dal calendario. Trovare spazio, come riporta il sito cyclingpro.net, non è però semplice, e sembra che prima dinon ci siano date disponibili, con laa tappe che dovrebbe rientrare nel periodo del trittico d’autunno, in un periodo denso di gare nel Bel Paese. Sono indi definizione infatti anche ildi Sardegna, la Veneto Classic voluta da Filippo Pozzato e quelle organizzate da GS Emilia, ovverodell’Emilia, GP Beghelli e Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Un nodo molto ...

Advertising

veneto_ : RT @Gazzetta_it: Giro del Veneto, una nuova classica, Gravel e Gran Fondo: il poker di #Pozzato per la metà di ottobre - Raiofficialnews : Parte da Lido di Camaiore, la 56ª edizione della #TirrenoAdriatico, la sfida a tappe tra i campioni del ciclismo mo… - Gazzetta_it : #Pogacar scopre la #TirrenoAdriatico: “Io qui per vincere. E nel 2022 potrei fare il #Giro” - yacco500 : RT @Gazzetta_it: Giro del Veneto, una nuova classica, Gravel e Gran Fondo: il poker di #Pozzato per la metà di ottobre - Gazzetta_it : Giro del Veneto, una nuova classica, Gravel e Gran Fondo: il poker di #Pozzato per la metà di ottobre… -