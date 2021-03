Champions League | Juventus eliminata | Chiesa illude i bianconeri | il Porto vola ai quarti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Laesce dallaagli ottavi di finale. Non basta la doppietta di Federicoper rimontare il: all’Allianz Stadium finisce 3-2 dopo i supplementari e isono deighesi grazie al 2-1 dell’andata. I, trascinati dall’ex Fiorentina, erano riusciti ad acciuffare i supplementari dopo il vantaggio di Sergio Oliveira al 19? su calcio di rigore. Con ilin dieci dal 54?, è ancora Oliveira a trovare il 2-2 al 115? che spegne le speranze juventina nonostante l’immediato 3-2 di Rabiot. Nell’altro ottavo di finale il Borussia Dortmund si qualifica grazie al pareggio con il Siviglia per 2-2 dopo il 3-2 nella partita di andata in Spagna: doppietta di Haaland per i gialloneri al 35? e al 54? ...