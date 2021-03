Carolyn Smith e lo sconforto per la situazione: “È angosciante e mi ha agitato” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Caroly Smith è molto amata dal pubblico italiano, e cosi proprio i suoi followers su Instagram si sono ritrovati un video molto particolare pubblicato dalla donna Carolyn Smith (Instagram)Spezzo danza e mondo dello spettacolo sono entrati a contatti negli ultimi anni, incontrandosi all’interno di programmi che sono riusciti a catturare la grande attenzione del pubblico. Viene subito in mente uno dei talent show per antonomasia, ovvero ‘Amici‘ di Maria De Filippi, che ormai da anni ha portato proprio la danza sul piccolo schermo, fin dai tempi di ‘Saranno Famosi’. Da lì c’è stato un crescendo, con ballerini che sono diventati protagonisti del piccolo schermo, da Kledi Kadiu passando per la professoressa Alessandra Celentano, volendo restare nel giro del programma Mediaset. Ovviamente si è andati anche al di fuori di ... Leggi su kronic (Di mercoledì 10 marzo 2021) Carolyè molto amata dal pubblico italiano, e cosi proprio i suoi followers su Instagram si sono ritrovati un video molto particolare pubblicato dalla donna(Instagram)Spezzo danza e mondo dello spettacolo sono entrati a contatti negli ultimi anni, incontrandosi all’interno di programmi che sono riusciti a catturare la grande attenzione del pubblico. Viene subito in mente uno dei talent show per antonomasia, ovvero ‘Amici‘ di Maria De Filippi, che ormai da anni ha portato proprio la danza sul piccolo schermo, fin dai tempi di ‘Saranno Famosi’. Da lì c’è stato un crescendo, con ballerini che sono diventati protagonisti del piccolo schermo, da Kledi Kadiu passando per la professoressa Alessandra Celentano, volendo restare nel giro del programma Mediaset. Ovviamente si è andati anche al di fuori di ...

Advertising

gianlu_79 : RT @bubinoblog: LA CANZONE SEGRETA: CAROLYN SMITH, FRANCA LEOSINI E MARCO BOCCI TRA GLI OSPITI DI SERENA ROSSI - bubinoblog : LA CANZONE SEGRETA: CAROLYN SMITH, FRANCA LEOSINI E MARCO BOCCI TRA GLI OSPITI DI SERENA ROSSI - zazoomblog : Carolyn Smith un annuncio importante: non poteva fare in altro modo - #Carolyn #Smith #annuncio #importante: - zazoomblog : Carolyn Smith il retroscena su Ballando spiazza: “Decisione azzardata” - #Carolyn #Smith #retroscena #Ballando - zazoomblog : Carolyn Smith appello disperato: “Ho bisogno d’aiuto perchè da sola non ce la faccio” - #Carolyn #Smith #appello… -