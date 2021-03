Bergamonews: dal logo alla home page, un giornale tutto nuovo (Di martedì 9 marzo 2021) Et voila! Con un colpo di bacchetta magica Bergamonews si è trasformato. Non è proprio così, magari… Alle spalle un lavoro che dura da mesi da parte degli esperti di Presscomtech che da anni garantiscono un giornale funzionante e performante. E un periodo di prova da parte della redazione per capire i meccanismi e operare al meglio sulla nuova piattaforma. Anche senza magia però la nuova grafica a noi piace moltissimo. Più moderna, più chiara sia nella lettura sul computer che su tablet e su smartphone, più ordinata. E anche più leggibile perché meno invasa da pubblicità sia dentro gli articoli che in home. Le novità partono dal logo che è mutato, come credo sia ben evidente al primo sguardo. Poi l’accorpamento di più notizie collegate per rendere comprensibile al primo sguardo il tema (o i temi) di cui si parla. Una ... Leggi su bergamonews (Di martedì 9 marzo 2021) Et voila! Con un colpo di bacchetta magicasi è trasformato. Non è proprio così, magari… Alle spalle un lavoro che dura da mesi da parte degli esperti di Presscomtech che da anni garantiscono unfunzionante e performante. E un periodo di prova da parte della redazione per capire i meccanismi e operare al meglio sulla nuova piattaforma. Anche senza magia però la nuova grafica a noi piace moltissimo. Più moderna, più chiara sia nella lettura sul computer che su tablet e su smartphone, più ordinata. E anche più leggibile perché meno invasa da pubblicità sia dentro gli articoli che in. Le novità partono dalche è mutato, come credo sia ben evidente al primo sguardo. Poi l’accorpamento di più notizie collegate per rendere comprensibile al primo sguardo il tema (o i temi) di cui si parla. Una ...

