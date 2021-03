Arrestata maestra dell’organico Covid | Abusi e percosse sui bimbi dell’asilo

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 9 marzo 2021) Insulti e botte all’asilo, aterrorizzati dai 3 ai 5 anni: a perpetrare i maltrattamenti sarebbe stata unadi 57 anni, assunta come organico, incastrata dai video delle telecamere. La comunità di Mondovì – cittadina nel cuneese in cui si trova la struttura e sono avvenuti i fatti- è sotto shock dopo quanto scoperto.usati per “mantenere l’ordine e la quiete” In un anno in cui la didattica, a tutti i livelli, ha vissuto già enormi difficoltà e traumi per insegnanti e alunni di ogni età, non sono purtroppo scomparsi neanche i casi die violenza che purtroppo non smettono di essere denunciati su tutto il territorio nazionale. Lad0asilo accusata di maltrattamentia Mondovì risiedeva nel ...