Amici 20 serale: tutti gli allievi ammessi (Di martedì 9 marzo 2021) Amici 20 si avvicina alla fase finale, ecco chi sono gli allievi che andranno al serale dopo una decisione dei professori che non ha precedenti. Amici 20 è alla fase finale e sono stati scelti gli allievi ammessi al serale: con una decisione senza precedenti i professori hanno deciso che tutti gli allievi della scuola sono ammessi alle sfide del sabato sera. Anche Amici 20 sta per iniziare la lunga corsa che lo porterà a proclamare il vincitore di quest'edizione. La fase finale, salvo cambiamenti dell'ultima ora, dovrebbe iniziare il prossimo 20 marzo 2021, il sabato precedente dovrebbe chiudere i battenti C'è posta per te, l'altro fortunato programma di Maria De Filippi. In questi giorni i professori ...

