Alfonso Signorini dopo il GF Vip | tra preferiti e delusioni

(Di martedì 9 marzo 2021) Il GF Vip 5 si è concluso da qualche giorno, con la vittoria di Tommaso Zorzi.ha finalmente deciso di vuotare il sacco e raccontare il suo pensiero su questa edizione del reality più spiato d'Italia.il GF Vip Ad una settimana dalla fine del GF Vip 5,ha parlato della quinta edizione del reality più spiato d'Italia, rivelando alcuni dettagli che prima non avrebbe mai potuto rendere pubblici. Alle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha confessato che avrebbe voluto vedere Pierpaolo Pretelli al posto di Tommaso Zorzi. "Ho sempre tifato Pierpaolo Pretelli. Avrei voluto che vincesse lui perché è un ragazzo di grande bontà e positività", ha ammesso. E' comunque contento che ...

questa settimana ha rilasciato una lunghissima intervista a Tv Sorrisi & Canzoni ed oltre ad aver stilato una classifica personale dei suoi concorrenti preferiti (rivelando anche chi ...Grande Fratello Vip,ammette: 'Ho sempre tifato per Pierpaolo' Calato il sipario sul Grande Fratello Vip,si sta concedendo il meritato riposo. Il conduttore del reality, che lascerà il ...Alfonso signorini, conduttore del Grande Fratello Vip 5, ha parlato del ruolo dei due opinionisti, Pupo e Antonella Elia, nel corso del programma ...Alfonso Signorini fa un bilancio del suo secondo Grande Fratello Vip e fa alcune rivelazioni: dalla felicità per la vittoria di Tommaso Zorzi al tifo per ...