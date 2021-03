Alex Pompa ha ucciso il padre per difendere la madre: rischia 20 anni di carcere (Di martedì 9 marzo 2021) Alex Pompa, ragazzo di appena 18 anni che ha ucciso il padre per difendere la madre dall’ennesima aggressione andrà a processo. Circa un anno fa, il 30 aprile del 2020, nell’abitazione di Collegno in cui vive Alex Pompa, il padre Giuseppe si lascia andare ad uno scatto d’ira e se la prende con la moglie. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 9 marzo 2021), ragazzo di appena 18che hailperladall’ennesima aggressione andrà a processo. Circa un anno fa, il 30 aprile del 2020, nell’abitazione di Collegno in cui vive, ilGiuseppe si lascia andare ad uno scatto d’ira e se la prende con la moglie. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

fulviomarras2 : RT @DestinoLara: Un Paese ed un mondo al contrario. Sei uomo ed ammazzi una donna che non ti si sottomette? Te la cavi con niente. Sei uomo… - DestinoLara : Un Paese ed un mondo al contrario. Sei uomo ed ammazzi una donna che non ti si sottomette? Te la cavi con niente. S… - fanpage : Il giovane di venti anni che uccise a coltellate il padre per difendere la madre dall'ennesima aggressione rischia… - pompa_luca : @AlbertoBenny90 @AntonioFerrari_ @Reyallenking @EttoreTosiReal @Granbig989 @TripContePorn Perche' non fai un provin… -