“Abbiamo scelto così”. Andrea Dal Corso e Teresa Langella, la decisione dopo le voci di crisi sulla coppia di UeD (Di martedì 9 marzo 2021) Sull’amore a distanza, si sa, esistono tante teorie. C’è chi sostiene che stare lontani rafforzi il legame, chi invece pensa che solo con la convivenza si può testare la tenuta di un rapporto. Di sicuro per amore qualche sacrificio o meglio cambiamento è necessario farlo. E ciò riguarda tutti, persone comuni o personaggi famosi. E così in queste ultime ore rispunta fuori la storia di Andrea Dal Corso e Teresa Langella. I due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno attraversato diverse difficoltà e sofferenza proprio a causa della distanza. dopo la decisione di andare a vivere insieme a Milano, Andrea ha trovato lavoro a Roma in una radio. E il rapporto tra i due sarebbe andato in crisi. Almeno a sentire le voci e le ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 marzo 2021) Sull’amore a distanza, si sa, esistono tante teorie. C’è chi sostiene che stare lontani rafforzi il legame, chi invece pensa che solo con la convivenza si può testare la tenuta di un rapporto. Di sicuro per amore qualche sacrificio o meglio cambiamento è necessario farlo. E ciò riguarda tutti, persone comuni o personaggi famosi. Ein queste ultime ore rispunta fuori la storia diDal. I due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno attraversato diverse difficoltà e sofferenza proprio a causa della distanza.ladi andare a vivere insieme a Milano,ha trovato lavoro a Roma in una radio. E il rapporto tra i due sarebbe andato in. Almeno a sentire lee le ...

Advertising

CagliariCalcio : Buon 8 marzo a tutte le donne! ?? Happy International Women’s Day! ?? Per celebrare la “Giornata internazionale dei… - pfmajorino : Abbiamo scelto cento delle moltissime testimonianze che ci avete mandato su ritardi e mancanze della sanità lombard… - samgam75 : @alessan47586283 @lucianocapone Io non vorrei proprio dipendere dai mercati. Se sono guidati dai loro interessi, va… - quake_inhuman : @star_Iord_ @VMilesMoralesV abbiamo deciso di sapere il sesso quando nascerà però abbiamo già scelto il nome sia se… - laura_lucarelli : @TW0XGH0STSX @sibilla_dea_ Team sfigat* che dovranno fare la tesina su un argomento scelto dai prof, però almeno non abbiamo gli scritti -