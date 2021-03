1300 persone senza distanza in una discoteca di Amsterdam: è un esperimento sul Covid (Di martedì 9 marzo 2021) In 1300, tutti negativi, dentro una discoteca per quattro ore, senza distanza. È accaduto sabato sera allo Ziggo Dome di Amsterdam: si tratta di un esperimento scientifico per studiare come il Covid si diffonde nei luoghi affollati e le modalità per prevenire il contagio. I volontari non mancano: si erano prenotate 100mila persone. I biglietti, venduti a 15 euro, sono andati esauriti nel giro di 20 minuti. I partecipanti sono stati divisi in cinque gruppi, le cosiddette “bolle”, ciascuna con diverse regole a cui attenersi per quanto riguarda il distanziamento, i limiti di movimento, la possibilità di urlare e cantare, l’uso delle mascherine e/o delle visiere. I 1300 hanno dovuto presentare test negativo al Covid ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 marzo 2021) In, tutti negativi, dentro unaper quattro ore,. È accaduto sabato sera allo Ziggo Dome di: si tratta di unscientifico per studiare come ilsi diffonde nei luoghi affollati e le modalità per prevenire il contagio. I volontari non mancano: si erano prenotate 100mila. I biglietti, venduti a 15 euro, sono andati esauriti nel giro di 20 minuti. I partecipanti sono stati divisi in cinque gruppi, le cosiddette “bolle”, ciascuna con diverse regole a cui attenersi per quanto riguarda il distanziamento, i limiti di movimento, la possibilità di urlare e cantare, l’uso delle mascherine e/o delle visiere. Ihanno dovuto presentare test negativo al...

