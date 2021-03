VIDEO | Disoccupati di Napoli bloccano il lungomare: “Donne pagano la crisi” (Di lunedì 8 marzo 2021) NAPOLI – Un gruppo di disoccupate e disoccupati di Napoli ha occupato il lungomare partenopeo dopo un sit-in che si è svolto fuori alla sede della Regione Campania. Il blocco stradale è terminato quando da palazzo Santa Lucia è stata annunciata la volontà di ricevere i manifestanti. L’incontro con la delegazione di attivisti è attualmente in corso. “Abbiamo mandato email, pec, lettere, eppure solo quando si creano problemi di ordine pubblico – ha spiegato Eddy Sorge del movimento 7 novembre – ci ascoltano e ci dicono che i problemi si possono risolvere. Da Mattarella a de Magistris nessuna istituzione ha detto che questa crisi e questi licenziamenti hanno riguardato soprattutto le donne. La questione oggi è l’oppressione di genere, la condizione salariale discriminatoria, i licenziamenti e la precarietà”. Leggi su dire (Di lunedì 8 marzo 2021) NAPOLI – Un gruppo di disoccupate e disoccupati di Napoli ha occupato il lungomare partenopeo dopo un sit-in che si è svolto fuori alla sede della Regione Campania. Il blocco stradale è terminato quando da palazzo Santa Lucia è stata annunciata la volontà di ricevere i manifestanti. L’incontro con la delegazione di attivisti è attualmente in corso. “Abbiamo mandato email, pec, lettere, eppure solo quando si creano problemi di ordine pubblico – ha spiegato Eddy Sorge del movimento 7 novembre – ci ascoltano e ci dicono che i problemi si possono risolvere. Da Mattarella a de Magistris nessuna istituzione ha detto che questa crisi e questi licenziamenti hanno riguardato soprattutto le donne. La questione oggi è l’oppressione di genere, la condizione salariale discriminatoria, i licenziamenti e la precarietà”.

Advertising

Italiano___Vero : RT @Gitro77: I milioni di poveri, di disoccupati, la carenza di posti letto, di medici, di infermieri, il crollo dei ponti, i tetti delle s… - Kingborn : RT @sabri_giannini: Record di decessi per covid19, ristoranti teatri cinema chiusi. E disoccupati. Però i tifosi possono tutto e postarsi a… - deeplyfree3 : RT @Gitro77: I milioni di poveri, di disoccupati, la carenza di posti letto, di medici, di infermieri, il crollo dei ponti, i tetti delle s… - CislFpFrosinone : RT @cisl_fplazio: #Precari #Agenas: 70 #famiglie in mezzo alla strada, cambia il #governo ma i #lavoratori restano.. #disoccupati! Mandare… - CislFpViterbo : RT @cisl_fplazio: #Precari #Agenas: 70 #famiglie in mezzo alla strada, cambia il #governo ma i #lavoratori restano.. #disoccupati! Mandare… -