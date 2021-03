Uccisa a Faenza, killer confessa: "Promessi auto e soldi". Ex marito: volevo farle paura (Di lunedì 8 marzo 2021) Uccisa per un'auto e 20mila euro. Il killer di Ilenia Fabbri, la 46enne morta a Faenza dopo essere stata accoltellata nel suo appartamento lo scorso 6 febbraio, ha confessato il delitto. L'uomo, Pierluigi Barbieri, durante l'interrogatorio di garanzia ha spiegato che per portare a termine l'omicidio gli erano state promesse una somma di denato e un'automobile, specificando poi che i 2.200 euro in contanti sequestrati nel suo appartamento durante l'arresto non erano collegati al delitto. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 8 marzo 2021)per un'e 20mila euro. Ildi Ilenia Fabbri, la 46enne morta adopo essere stata accoltellata nel suo appartamento lo scorso 6 febbraio, hato il delitto. L'uomo, Pierluigi Barbieri, durante l'interrogatorio di garanzia ha spiegato che per portare a termine l'omicidio gli erano state promesse una somma di denato e un'mobile, specificando poi che i 2.200 euro in contanti sequestrati nel suo appartamento durante l'arresto non erano collegati al delitto.

