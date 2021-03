Tutti i look che abbiamo amato di Sanremo 2021 (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Festival di Sanremo è terminato anche quest’anno, lasciando dietro di sé una forte scia d’intrattenimento (ma anche polemica, che non manca mai). Dai cantanti in gara agli ospiti di eccezione che hanno calcato il palco dell’Ariston, Sanremo 2021 ci ha regalato anche altissimi momenti di stile, complici le maison coinvolte. Impossibile dimenticare i Maneskin, che hanno vinto il primo posto della kermesse canora quest’anno con il brano “Zitti e buoni” e che spesso e volentieri abbiamo anche citato nelle nostre pagelle di stile: tra Tutti, forse, il look più bello è stato proprio quello scelto per la finale, una tuta color nude dai ricami argentati che difficilmente dimenticheremo. Sanremo 2021, i look più belli che ricorderemo Se ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Festival diè terminato anche quest’anno, lasciando dietro di sé una forte scia d’intrattenimento (ma anche polemica, che non manca mai). Dai cantanti in gara agli ospiti di eccezione che hanno calcato il palco dell’Ariston,ci ha regalato anche altissimi momenti di stile, complici le maison coinvolte. Impossibile dimenticare i Maneskin, che hanno vinto il primo posto della kermesse canora quest’anno con il brano “Zitti e buoni” e che spesso e volentierianche citato nelle nostre pagelle di stile: tra, forse, ilpiù bello è stato proprio quello scelto per la finale, una tuta color nude dai ricami argentati che difficilmente dimenticheremo., ipiù belli che ricorderemo Se ...

