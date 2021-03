Stasera tutto è possibile, anticipazioni e ospiti puntata martedì 9 marzo 2021 (Di lunedì 8 marzo 2021) Stasera tutto è possibile è il programma condotto da Stefano De Martino che va in onda alle ore 21:20 circa su Rai Due. Dopo essersi preso una pausa la scorsa settimana, a causa di Sanremo 2021, è pronto a tornare e lo farà proprio domani sera, martedì 9 marzo 2021, nel giorno consueto della sua messa in onda. Ci saranno gli ospiti fissi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Luvia il quale, questa settimana, proporrà nuovamente l’imitazione di Maria De Filippi, dopo aver conquistato tutti imitando in modo magistrale Barbara d’Urso nelle settimane scorse. Stasera tutto è possibile, ospiti e anticipazioni del 9 marzo I protagonisti e gli ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 8 marzo 2021)è il programma condotto da Stefano De Martino che va in onda alle ore 21:20 circa su Rai Due. Dopo essersi preso una pausa la scorsa settimana, a causa di Sanremo, è pronto a tornare e lo farà proprio domani sera,, nel giorno consueto della sua messa in onda. Ci saranno glifissi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Luvia il quale, questa settimana, proporrà nuovamente l’imitazione di Maria De Filippi, dopo aver conquistato tutti imitando in modo magistrale Barbara d’Urso nelle settimane scorse.del 9I protagonisti e gli ...

