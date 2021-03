Skriniar piega l’Atalanta | Inter a +6 sul Milan

(Di lunedì 8 marzo 2021)O (ITALPRESS) – Altri tre passi verso lo scudetto per l’. Nel posticipo della ventiseiesima giornata, la capolistaa San Siro per 1-0 e si riporta a +6 sul. Un gol dirisolve una serata dai toni agonistici elevati, con la squadra di Conte capace di soffrire e rintuzzare gli assalti degli ospiti nel finale. Nel primo tempo i due migliori attacchi del campionato sbattono sulla solidità difensiva degli avversari e le occasioni da gol latitano per quaranta minuti, poi sono gli orobici a sfiorare il vantaggio con due corner consecutivi. Sul primo è Handanovic a salvare con un riflesso felino su Zapata, sul successivo tocca a Brozovic coprire sul palo e mantenere lo 0-0. L’accetta il palleggio della Dea e fa densità nella ...

DenisDecorte : ?? Con le unghie e con i denti: Skriniar piega un'Atalanta mai doma via @OneFootball. Leggilo qui: - igolmar : RT @it_inter: L'Inter piega l'Atalanta grazie a un gol di #Skriniar sugli sviluppi di un corner: difesa di ferro, tre punti pesantissimi #I… - FulvioCrudeli : RT @it_inter: L'Inter piega l'Atalanta grazie a un gol di #Skriniar sugli sviluppi di un corner: difesa di ferro, tre punti pesantissimi #I… - it_inter: L'Inter piega l'Atalanta grazie a un gol di #Skriniar sugli sviluppi di un corner: difesa di ferro, tre punti pesan…

Il suo inserimento, al pari di quello di Morata,la partita con lo Spezia. Piazza l'assist ... Difensori :6,48; De Ligt 6,42; Romero, Nuytinck e Kjaer 6,39. Terzini : Gosens 6,6; ...6,5Dalla sua parte non s'affaccia mai nessuno. Vive una giornata di quasi relax, quando ... 5,5 Behrami La partita ha già preso una bruttaquando entra. 5 Ballardini Il gol dopo trenta secondi...