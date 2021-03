Simona Ventura, il commento a Sanremo 2021: “Rimarrà nella storia per il cuore e l’anima” (Di lunedì 8 marzo 2021) Doveva essere al Festival di Sanremo 2021 in occasione della serata finale di sabato 6 marzo, Simona Ventura infatti era stata annunciata come una delle co – conduttrici della puntata. Un partecipazione molto attesa, poi sfumata a causa del tampone risultato positivo al Covid – 19. Era stato proprio il direttore artistico e conduttore della 71esima edizione della kermesse canora a spiegare, durante la conferenza stampa giornaliera, che la Ventura non sarebbe potuta essere presente. Poi, il giorno seguente, la conduttrice si era raccontata ai suoi follower condividendo un breve video su Instagram in cui prima ha rivolto un pensiero ad Amadeus e Fiorello e poi ha lanciato un appello a tutti i suoi fan ribadendo la necessità di non abbassare la guardia. E se Simona ... Leggi su dilei (Di lunedì 8 marzo 2021) Doveva essere al Festival diin occasione della serata finale di sabato 6 marzo,infatti era stata annunciata come una delle co – conduttrici della puntata. Un partecipazione molto attesa, poi sfumata a causa del tampone risultato positivo al Covid – 19. Era stato proprio il direttore artistico e conduttore della 71esima edizione della kermesse canora a spiegare, durante la conferenza stampa giornaliera, che lanon sarebbe potuta essere presente. Poi, il giorno seguente, la conduttrice si era raccontata ai suoi follower condividendo un breve video su Instagram in cui prima ha rivolto un pensiero ad Amadeus e Fiorello e poi ha lanciato un appello a tutti i suoi fan ribadendo la necessità di non abbassare la guardia. E se...

