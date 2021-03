Serie C, Paganese-Palermo: si corre verso l’anticipazione del match (Di lunedì 8 marzo 2021) Serie C: Paganese-Palermo, si va verso l’anticipazione del match di campionato tra il club stellato campano e la società rosanero siciliana. La gara del Girone C della terza categoria italiana di calcio, valevole per la 30a giornata del campionato, era in programma da calendario domenica 14 marzo alle ore 12:30 sul manto erboso dell’impianto sportivo di Pagani intitolato a Marcello Torre, avvocato, presidente del club e sindaco della cittadina ucciso dalla camorra nel 1980. Secondo le indiscrezioni raccolte da ilovePalermocalcio, la gara potrebbe essere giocata sabato 13 marzo alle ore 17:30. Il comunicato della Lega Pro dovrebbe arrivare nel pomeriggio, in attesa di notizie ufficiali dunque il condizionale resta d’obbligo. Le società ed i tifosi di entrambe le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 marzo 2021)C:, si vadeldi campionato tra il club stellato campano e la società rosanero siciliana. La gara del Girone C della terza categoria italiana di calcio, valevole per la 30a giornata del campionato, era in programma da calendario domenica 14 marzo alle ore 12:30 sul manto erboso dell’impianto sportivo di Pagani intitolato a Marcello Torre, avvocato, presidente del club e sindaco della cittadina ucciso dalla camorra nel 1980. Secondo le indiscrezioni raccolte da ilovecalcio, la gara potrebbe essere giocata sabato 13 marzo alle ore 17:30. Il comunicato della Lega Pro dovrebbe arrivare nel pomeriggio, in attesa di notizie ufficiali dunque il condizionale resta d’obbligo. Le società ed i tifosi di entrambe le ...

