“Senza rispetto | non si doveva permettere” Sanremo 2021 | contro Fiorello la bufera scoppia forte dopo la finale

Sanremo 2021, riflettori accesi su Fiorello. Non può chiudere un occhio sull'esibizione avvenuta sul palcoscenico del teatro dell'Ariston, ovvero quella di Achille Lauro e Fiorello, il Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Mons. Antonio Suetta. Piovono accuse pensanti sullo showman siciliano che nel corso del duetto con il cantante più anticonformista degli ultimi tempi, ha indossato un corona di spine. Lo ha detto Senza mezze misure in una nota ufficiale. Fiorello, protagonista indiscusso del festival della musica italiana, e co-conduttore che insieme ad Amadeus ha saputo tenere testa all'edizione forse più difficile di sempre, ha ricevuto anche il Premio Città di Sanremo; un piccolo grande successo che per Mons. Antonio Suetta sarebbe ...

