Schianto a Paese, il pm ordina l'autopsia sul corpo di Stefania Bonaldo (Di lunedì 8 marzo 2021) Sul corpo di Stefania Bonald o, la donna di 39 anni rimasta uccisa nello scontro fra la sua Fiat Palio - con all'interno la figlia di neppure 7 anni, fortunatamente illesa - e una Polo guidata da N. B. Leggi su trevisotoday (Di lunedì 8 marzo 2021) SuldiBonald o, la donna di 39 anni rimasta uccisa nello scontro fra la sua Fiat Palio - con all'interno la figlia di neppure 7 anni, fortunatamente illesa - e una Polo guidata da N. B.

Schianto a Paese, il pm ordina l'autopsia sul corpo di Stefania Bonaldo Sul corpo di Stefania Bonald o, la donna di 39 anni rimasta uccisa nello scontro fra la sua Fiat Palio - con all'interno la figlia di neppure 7 anni, fortunatamente illesa - e una Polo guidata da N. B.

