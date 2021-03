Regina Elisabetta accusata di razzismo, parla Oprah: “Non è lei quella della famiglia preoccupata della pelle di Archie” (Di lunedì 8 marzo 2021) L’intervista che Meghan Markle e il Principe Harry hanno rilasciato ad Oprah è stata come un terremoto per la Regina Elisabetta. La protagonista di Suits ha fatto delle pesantissime accuse, rivelando che qualcuno nella famiglia reale era preoccupato che la pelle di Archie fosse troppo scura. Quando la Winfrey ha chiesto alla sua ospite chi avesse fatto quelle dichiarazioni razziste, la Markle ha guardato fissa negli occhi Oprah ed ha annuito. Sui social in molti hanno quindi pensato fosse stata proprio la Regina Elisabetta (o suo marito) ad aver avuto quelle conversazioni controverse con il nipote, ma non è così. Per mettere subito a tacere i rumor, Oprah ha rotto il silenzio: “Harry non mi ha rivelato l’identità di ... Leggi su biccy (Di lunedì 8 marzo 2021) L’intervista che Meghan Markle e il Principe Harry hanno rilasciato adè stata come un terremoto per la. La protagonista di Suits ha fatto delle pesantissime accuse, rivelando che qualcuno nellareale era preoccupato che ladifosse troppo scura. Quando la Winfrey ha chiesto alla sua ospite chi avesse fatto quelle dichiarazioni razziste, la Markle ha guardato fissa negli occhied ha annuito. Sui social in molti hanno quindi pensato fosse stata proprio la(o suo marito) ad aver avuto quelle conversazioni controverse con il nipote, ma non è così. Per mettere subito a tacere i rumor,ha rotto il silenzio: “Harry non mi ha rivelato l’identità di ...

