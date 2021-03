Recovery Plan, Franco: "Next Generation Ue passaggio storico". "Risorse disponibili a fine estate" (Di lunedì 8 marzo 2021) Il ministro dell'Economia in audizione nelle commissioni congiunte Bilancio, Finanze e Politiche Ue di Senato e Camera sulla proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza Leggi su rainews (Di lunedì 8 marzo 2021) Il ministro dell'Economia in audizione nelle commissioni congiunte Bilancio, Finanze e Politiche Ue di Senato e Camera sulla proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza

Advertising

davidefaraone : Tacevano quando veniva realizzata una struttura con 300 consulenti e manager che sostituivano i ministri. Adesso ch… - fattoquotidiano : La scelta del governo Draghi di affidare alla statunitense #McKinsey la consulenza per la messa a punto del Recover… - DavideAiello85 : Draghi affida stesura del Recovery Plan ad una società esterna. Chiediamo trasparenza in merito alle caratteristich… - OGiannino : RT @raffasadun: Contributo molto interessante e pragmatico di @maudelconte sulle riforme necessarie per le politiche attive del lavoro. Par… - sissiisissi2 : RT @Corriere: Recovery, sospesa audizione del ministro Franco: non funziona il collegamento -