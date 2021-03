Recovery, Brunetta: “Modificare reclutamento nella pa. Percorsi ad hoc per gli specialisti che attueranno gli investimenti del Piano” (Di lunedì 8 marzo 2021) Il punto di partenza è una pubblica amministrazione in cui l’età media è di 55 anni, gli under 34 sono solo il 2% e le competenze prevalenti sono quelle giuridiche. Mentre mancano tecnici, economici, ingegneri e tutte le altre professionalità necessarie per utilizzare in modo rapido ed efficiente le risorse del Next Generation Eu. Il tema è in cima all’agenda del ministro dell’Economia Daniele Franco, ma a dare qualche primo dettaglio su come intenda muoversi il governo è stato il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, al termine della videocall con i rappresentanti dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci). Che chiede 60mila assunzioni per rafforzare i ranghi degli enti locali. Brunetta ha detto che “bisogna abbandonare l’epoca dei blocchi del turnover, dei tetti riferiti a indicatori anacronistici, delle rigidità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Il punto di partenza è una pubblica amministrazione in cui l’età media è di 55 anni, gli under 34 sono solo il 2% e le competenze prevalenti sono quelle giuridiche. Mentre mancano tecnici, economici, ingegneri e tutte le altre professionalità necessarie per utilizzare in modo rapido ed efficiente le risorse del Next Generation Eu. Il tema è in cima all’agenda del ministro dell’Economia Daniele Franco, ma a dare qualche primo dettaglio su come intenda muoversi il governo è stato il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato, al termine della videocall con i rappresentanti dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci). Che chiede 60mila assunzioni per rafforzare i ranghi degli enti locali.ha detto che “bisogna abbandonare l’epoca dei blocchi del turnover, dei tetti riferiti a indicatori anacronistici, delle rigidità ...

