Ragazzo di 16 anni si uccide in comunità: era stato bloccato dopo una rapina nel Napoletano (Di lunedì 8 marzo 2021) Un Ragazzo di 16 anni, originario di Boscoreale , è stato trovato morto, dopo essersi impiccato, in una comunità di Villa di Briano (Caserta), dove era stato collocato in seguito ad una rapina. Il ... Leggi su leggo (Di lunedì 8 marzo 2021) Undi 16, originario di Boscoreale , ètrovato morto,essersi impiccato, in unadi Villa di Briano (Caserta), dove eracollocato in seguito ad una. Il ...

Advertising

NicolaPorro : Un ragazzo di 30 anni ci racconta l'incredibile storia (che mi ha lasciato senza parole) di una #multa per 'violazi… - Agenzia_Ansa : E' partita la sperimentazione sull'uomo del vaccino italiano Takis-Rottapharm. Il primo volontario è un ragazzo di… - fattoquotidiano : Andria, passeggiava in pieno coprifuoco: ragazzo di 20 anni tira una testata a un carabiniere per evitare la sanzio… - stvylesart : @cecchinoalcuore Ah certo, ognuno ha la sua idea. Io penso che avrebbe solo valorizzato il programma. In ogni caso… - massimosab : RT @BarbaraRaval: DAL 10 MARZO #VIAREGGIO ZONA ROSSA. Io sono brava e buona, ma sinceramente mi sto incaxxxxxxando un pochino. E questo pe… -