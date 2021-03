Ponte Morandi, 42 riunioni registrate di nascosto prima della strage: “Allarme dal 2016” (Di lunedì 8 marzo 2021) Gli audio clandestini raccolti dai partecipanti ai summit Autostrade-Spea. Nei colloqui l’allerta sulla corrosione dei tiranti a oltre un anno dal disastro Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 8 marzo 2021) Gli audio clandestini raccolti dai partecipanti ai summit Autostrade-Spea. Nei colloqui l’allerta sulla corrosione dei tiranti a oltre un anno dal disastro

Advertising

fattoquotidiano : Per la Procura di Genova ci sono 480 intercettazioni fondamentali, poco meno di mezzo migliaio di conversazioni in… - StaserasolounTG : RT @rep_genova: Quelle 80 ore di dialoghi segreti sul Ponte Morandi: in mano ai pm le registrazioni di un manager [di Marco Lignana] [aggio… - sulsitodisimone : RT @rep_genova: Quelle 80 ore di dialoghi segreti sul Ponte Morandi: in mano ai pm le registrazioni di un manager [di Marco Lignana] [aggio… - LuigiCornaglia : RT @rep_genova: Quelle 80 ore di dialoghi segreti sul Ponte Morandi: in mano ai pm le registrazioni di un manager [di Marco Lignana] [aggio… - acino2020 : RT @rep_genova: Quelle 80 ore di dialoghi segreti sul Ponte Morandi: in mano ai pm le registrazioni di un manager [di Marco Lignana] [aggio… -